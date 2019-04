Soome ärimees: Eesti ja Soome ettevõtjate suhtumine erineb nagu öö ja päev

„Kui ma saadan hinnapäringu välja, siis see tähendab, et mul kliendina on selge vajadus. See ettevõte, kes suudab sellele esimesena vastata, sellega hakkan ka läbirääkimisi pidama,” rääkis Korkalainen. Tema soovitus kõigile Soome ettevõtjatele on, et kui klient pöördub küsimusega nende poole, siis ei ole see selleks, et ettevõtjat kiusata, vaid selleks, et temaga äri ajada.

„Soomlased on väga uhked selle üle, et nad suudavad maailma parimaid tooteid disainida ja ehitada, kuid me ei suuda neid klientidele müüa. Kahjuks näitas see isiklik kogemus mulle, et see on tõesti suur probleem,” sõnas ta.