Soome börsiettevõtte eestlasest juht: Eesti vajab juurde umbes 200 000 töötajat

Romet Kreek reporter

Otto Pukk on harjunud ärimaailmas maletama inimestega üle maailma. Foto: Madis Veltman

Incap Corporationi juht Otto Pukk tõdeb, et Eestis on nagu valehäbi, et ei taheta olla spetsialist või töötaja.