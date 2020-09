Soome börsifirma tegi suurärimees Margus Linnamäele meelepärase sammu

Rahva Raamat andis oma Facebooki lehel teada, et sulges esmaspäevast, 7. septembrist Rocca al Mare keskuse Rahva Raamatu raamatupoe, sest kahjuks sai nende leping sel pinnal läbi ning keskusel on uued plaanid. Samas keskuses asuv Rahva Raamatu kingipood jääb avatuks, nagu ka firma ülejäänud 11 raamatukauplust üle Eesti.

Rocca al Mare ja Kristiine keskuse juht Kristjan Maaroos ütles Äripäevale , et Rahva Raamatu leping sai läbi ja asemele tuleb Apollo. Samas lisas ta, et ei saa lepingut ega läbirääkimisi puudutavatele küsimustele vastata. Nii ei öelnud ta, mitmel korral on Rahva Raamatu lepingut Rocca al Mare keskuses pikendatud, samuti ei öelnud ta, kas asjaosalised omavahel nüüd lõppenud rendilepingu pikendamiseks läbirääkimisi pidasid. Rocca al Mare ja Kristiine keskus Tallinnas kuuluvad Soome börsifirmale Citycon.

Eesti Ekspress kirjutas 2018. aasta sügisel, et Rocca al Mare keskuse Rahva Raamatu pinnale trügib jõuliselt sisse Apollo raamatukett. Rahva Raamat keeldub välja kolimast ning lugu meenutab kangesti PERHi ja Apotheka puuküürnikuks olemist.

Toona kinnitasid kaks eraldiseisvat allikat Ekspressile, et keskus on pentsikus olukorras. CityCon haldab lisaks Rocca al Marele ka Kristiine keskust. Too sõlmis aga hiljuti Apollo raamatupoe emafirmaga suure leppe: enam kui 1000 ruutmeetrile rajati O'Learyse spordibaar. Kristiine keskuses on ka Apollo gruppi kuuluv raamatupood, Apotheka apteek, smuutibaar Blender, restoran Chi. Pentsik olukord seisnes selles, et Apollo pani Rocca al Mare keskuse fakti ette: andke meile Rahva Raamatu pind või kolime Kristiinest kogu täiega välja.