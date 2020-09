Soome ehitusettevõtjad tahavad Balti tööjõu reisimulli, ametiühing kardab aga viiruse levikut selle kaudu

Rakennusteollisuuse teatel on välismaa tööjõud valdkonna jaoks väga tähtis. Organisatsiooni volinik Paavo Mattila tuletas meelde, et väga oluline osa Soome ehitamisest toimub välismaalaste kätega, vahendab Yle Uutiset.

„See on ehitusettevõtete elutingimus, et Baltimaade ja Eesti piir püsib liigeldavana. Kevadel saime seda proovida, kui piir oli pikalt kinni. Ehitusvaldkonnale seda teist korda ei soovita,” ütles Mattila.

Töötajaid esindav organisatsioon Rakennusliitto seevastu on mures koroonaviiruse levimise pärast koos välismaa tööjõuga.

Rakennusliitto aseesimees Kimmo Palonen ütles, et olukord ehitusobjektidel näeb halb välja.

„Ma ei võta seisukohta selle viisi või tehnika kohta, kuidas seda tehakse, vaid selle kohta, et tuleks veenduda selles, et tullakse tervena objektidele, ja nii kõigi osas ei toimu,” ütles Palonen.

Palonen tuletas meelde, et ehitustööandjad olid kevadel väga mures, et muu hulgas Eestist peaks Soome pääsema ilma piiranguteta.

„Peab teie kurvastuseks ütlema, et sellega see mure siis lõppeski,” lausus Palonen.

Paloneni sõnul ütlevad Rakennusliitto vaatlused ehitusobjektidel, et paljudel objektidel ei ole sotsiaalruumide koristamine ja hügieen sellel tasemel, kui peaks.

Rakennusteollisuuse voliniku Mattila sõnul on mure haiguse levimise pärast kogu valdkonnas ühine.

„Mure haiguse levimise pärast on ühine. On töötaja, tööandja ja peatöövõtja ühine asi kanda hoolt selle eest, et haigus ei leviks ja selles on üsna hästi õnnestutud,” ütles Mattila.

Palonen näeb asja teisiti. Tema sõnul ei peeta ehitusvaldkonnas kasutusel olevast kahenädalasest eneseisolatsioonist kinni.

„Ma ütlen, et jama jutt. Juhised on head, aga neist ei peeta kinni,” ütles Palonen.

Mattila sõnul on erilist tähelepanu pööratud muu hulgas elamistingimustele.

„On püütud anda juhiseid, et ka seal ei võetaks mingeid liigseid riske,” ütles Mattila.

Rakennusteollisuus teatab, et on koostanud välismaalt saabuvatele töötajatele spetsiaalsed juhised 11 keeles.

Mattila sõnul on küsitluse järgi objektidel probleeme üsna vähe olnud.