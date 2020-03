Soome ehitusfirmad püüavad veel eestlaste pendelliikluse üle läbi rääkida, paljud on kriitilistes tööülesannetes

Ehitusfirma YIT kestliku linnaarenduse juht Juha Kostiainen hindas Soome ja Eesti vahelise töölkäimisliikluse keelamise mõjusid märkimisväärseteks.

„Ainuüksi YIT-l on mitmeid tuhandeid eestlasi objektidel. Paljud neist on kriitilistes ülesannetes, nagu erinevate masinate juhid ja kasutajad. Kui need tööd lõpevad, lõpevad paljud teisedki,“ ütles Kostiainen väljaandele Talouselämä.

Soome siseministeerium otsustas eile hilisõhtul, et Eesti tööjõud ei pääse alates pühapäevast enam Soome, kui on Eestisse tulnud.

Soome ehitusfirmad püüavad nüüd veenda Eesti ehitajaid Soome jääma, et vältida otseseid mõjusid.

Kostiainen ütles, et YIT on valmistunud toetama oma Eesti töötajate elamist Soomes.

SRV tegevjuhi asetäitja Juha Toimela sõnul on ettevõte oma alltöövõtjatega ühendust võtnud ja palunud oma Eesti töötajatel Soome jääda.

„Seni paistab, et töötajad püsivad siin ja mõjud ei ilmne seetõttu ehk kohe,“ ütles Toimela.

Soome ehitusfirmad püüavad veel ka Eesti ehitajate teemal valitsuse ja võimudega läbi rääkida.

„Paljudel on kodu ja pere Eestis. Surve naasta kasvab, kui me siit mõne nädala edasi läheme,“ ütles Toimela.

Ettevõtte Lujatalo tegevjuhi Jussi Tanhuanpää sõnul tuleks nüüd Eesti töötajatele selgelt kommunikeerida, et naasmine Eestisse õnnestub ka hiljem, kuigi piir Soome suunas läheb nüüd kinni.

Tanhuanpää mõistab siiski otsust pendelliiklus Eestist lõpetada.

„Ühiskond on sunnitud tegema palju raskeid otsuseid. See on üks nendest,“ ütles Tanhuanpää.