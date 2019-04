Soome ekspert: hea, et oleme ääremaa, siin Brexit ei ole nii suur risk

Suurbritannia Euroopa Liidust lahkumise mõju Soomele kommenteerides tõdes ta, et Soomes eksport Suurbritanniasse moodustab riigi ekspordist 7-8% ehk veidi üle 10% Euroopa Liiduga seotud ekspordist. „See on meie jaoks hea asi, et Soome on ääremaa, siis Brexit ei ole nii suur risk," lausus Urrila.

Urrila sõnul võib Soome tööstustoodangu kasvuga enam-vähem rahul olla. Seni on tööstustoodang veel madalam kui kriisieelse buumiaja tipus 2007. aastal.

Samas on tulevikuväljavaated tumedamad, sest veebruaris tehtud konjunktuuriuuringu kohaselt on kuue kuu väljavaade juba alla nulli. (Nulltase tähendab konjunktuuriuuringu metoodika kohaselt tasakaalutaset ehk seda, et neid, kes arvavad, et läheb paremaks, on sama palju kui neid, kes usuvad, et läheb halvemaks. Alla nulli tähendab, et neid, kes usuvad, et läheb halvemaks, on rohkem- toim.)

Urrila sõnul kasvab Soome majandus praegu umbes 2% kiirusel, kuid kasvutempo nõrgeneb ning selle aasta kokkuvõttes oodatakse keskmiselt 1,5% kasvu. Soome rahandusministeeriumi eile avaldatud prognoosi kohaselt peaks sisemajanduse kogutoodang tänavu kasvama 1,7%, samas Soome majandusuuringute instituut ETLA ootab kasvuks 1,4%.

Urrila sõnul kasvas tööjõu hind Soomes kiiresti finantskriisi ajal ning järgnenud aastate ning riigi konkurentsivõime halvenes. Samuti oli nõrk tööjõu tootlikkuse kasv. Praeguseks on olukord Urrila sõnul tööjõu hinna osas muutunud paremaks, kuid tööjõu tootlikkuse kasv oli eelmisel aastal nullilähedane ning majanduskasv tuli töötajate arvu suurenemise kaudu.

Kui me arvame, et kvalifitseeritud tööjõu puudus on midagi Eestile ainuomast, siis niimoodi see ei ole. Oskustöölistest on Urrila sõnul terav puudus ka Soomes. Põhjanaabrite tööturg ei toimi Urrila sõnul ideaalselt. Olukorras, kus töötus väheneb, on jätkuvalt 150 000 töötut ning vabu töökohti on 60 000.

Tööturg ei toimi ideaalselt. Olukord, kus tootsus langeb, aga 150 000 töötut maga 60 000 vaba töökohta. Nõudlus ja pakkumine omavahel ei kattu. Soome tööturul on mitmeid probleeme ning üks on neist piirkondilikud erinevused. Ehk töökohad on Helsingis, Lõuna- ning Edela-Soomes, tööotsijad aga maapiirkondades.

Majandus kasvab, avaliku sektori puudujääk väheneb

Urrila sõnul on Soome avaliku sektori struktuurne puudujääk 59% SKPst. Urrila sõnul langeb see veel 5-10 aastat, aga pikemas perspektiivis hakkab tõusma, sest elanikkond vananeb ja kulutused tervishoiule kasvavad. Kui praegune olukord jätkub, oleks puudujääk Soomes 2070. aastaks 227% SKPst ehk kõrgem kui täna Jaapanis.

Urrila sõnul on puudu 7-10 miljardit eurot eh selle summa peaks praegu kokku hoidma või siis makse tõstma. Kuna maske sellises mahus tõsta ei ole reaalne, tuleb midagi tõsiselt muutma.

Põhjanaabrite heaoluühiskond on ehitatud aastakümnetel, mil riigis oli väga soodne rahvastiku struktuur. Kuidas seda kulukat ühiskonnakorraldust aga finantseerida olukorras kus rahvastik vananeb.

Urrila sõnul on soomlased ühiskonnakorralduse üle uhked ning tahavad seda jätkata. Valitseb konsensus, et tervishoid ja haridus peavad olema tagatud väga kõrgel tasemel. Kust aga selleks vahendeid võtta.

Soome 15-64-aastaste elanike tööhõive on 72%. Rootsis on see tase 78%. Kui Soomes oleks tööga hõivatud samuti 78%, siis oleks pikas perspektiivis ka oodatav puudujääk poole väiksem.