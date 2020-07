Soome endine rahandusminister võttis laenu, et tasuda talle ametikoha maksma läinud kallite koolituste eest

Soome Keskerakonna esimees Katri Kulmuni andis teada, et on vabatahtlikult ja omal initsiatiivil tasunud kahe ministeeriumi eelarvest tehtud kulutuste eest, mis tehti tema esinemisärevuse koolituste eest tasumiseks, kirjutab Yle.

Kallid koolituskulud, mis küündisid ligi 50 000 euroni, põhjustasid Soomes suure skandaali, kui avalikkus neist teada sai. See viis juuni alguses ka Kulmuni taandumiseni rahandusministri kohalt. Kahe ministeeriumiga olid need kulutused seotud seetõttu, et enne praeguse valitsuse rahandusministriks saamist oli Kulmuni eelmises valitsuses töö- ja ettevõtlusminister.

Kulmuni andis reede pealelõunal sotsiaalmeedia vahendusel teada, et on nüüd tasunud need koolituskulud nii rahandusministeeriumile kui ka majandus- ja tööministeeriumile. Mõlemad ministeeriumid kinnitasid selle toimumist ka Soome rahvusringhäälingule. Kulmuni sõnul võttis ta isiklikult laenu, et need kulud riigile kompenseerida.

„Tänase seisuga olen ma vastavalt oma varasemalt antud lubadusele ja ilma igasuguse juriidilise surveta tasunud nende avaliku esinemise koolituste eest nii majandus- ja tööministeeriumile kui ka rahandusministeeriumile,” teatas Kulmuni Facebooki postituses. „Ma tegin seda niipea, kui sain selleks vajaliku laenulepingu sõlmitud ning juhised maksete tegemiseks,” lisas ta.

Soome Keskerakonna esimees rõhutas, et tegi tagasikanded täielikult enda initsiatiivil. Ka märkis ta, et talle teadaolevalt ei oodata talt ka enam mingeid edasisi samme nende koolituste osas.

Rahandusministri kohalt taandumiseni viinud skandaal sai alguse sellest, kui eelmisel kuul Soome majandusministeeriumis läbi viidud auditi käigus asuti uurima Kulmuni endise nõuniku Kari Jääskelaineni tegevust nende koolituste organiseerimisel.

Keskerakonna juht märkis, et oli ise ka šokeeritud, kui luges, kui palju need koolitused maksma läksid. Suomen Kuvalehti kirjutas, et Kulmuni kasutas alates septembrist kommunikatsioonikonsultandi Harri Saukkomaa ettevõtte teenuseid ligi 50 000 euro eest. Tekir Oy teenuste eest maksis kaks ministeeriumi kokku 47 771 eurot.