Soome Hartwall rajab Peterburisse kaubandusseadmete tehase

K. Hartwall registreeris septembri alguses Peterburis oma äriühingu. Ettevõttel on juba esindus Moskvas, tema tooteid tarnitakse jaemüügikauplustele Venemaa oblastites ja tema enda hinnangul katab see 80% imporditud kaubandusseadmete turust.

Soomlased plaanivad otsida tehasele koha Leningradi oblastis. Peterburis töötab vaid kontor. “Esiteks tegeleme müügiga.”

Esmalt investeeritakse 100 tuhat eurot, et avada kontor ja korraldada logistika. Selles etapis oodatakse tulu 1 miljon eurot aastas. Ettevõte loodab, et nad suudavad aastas müüa kuni 10 000 ühikut jaemüügiseadmeid ning toodete peamised kliendid on kauplustekett Diksi, Pjatjorotškat haldav X5 Retail Group.

Ettevõtte avamiseks on vaja veel 5 miljonit eurot, et see suudaks toota 500–700 seadet nädalas, ütles jaemüügi osakonna juhataja Stefan Lind.

Alles hiljuti arendas Soome ettevõte aktiivselt jaemüüki Peterburis.

2016. aastal müüs Kesko oma K-Ruoka keti Lentale, 2018. aastal sulges SOK linna viiest Prisma hüpermarketist kolm. Lahkusid ka teised suuremad tegijad - logistikaettevõtja Nurminen Logistics müüs kogu oma vara ja mais andis Neste Corporation Venemaa äri Tatneftile üle.