Soome kaotab konkurentsivõimet, sest ettevõtjad ei investeeri

Rahandusministeeriumi kantseleiülem Martti Hetemäki hakkab Lintilä palvel nüüd uurima, kuidas saaks investeeringuid suurendada. Lintilä teatas sellest eelmisel kolmapäeval rahandusministeeriumis eelarvekava esitlusel.

Finantseerimise kulud on praegu rekordiliselt madalad, mis tähendab, et laenamine oleks odav. Lisaks on Soome ettevõtete kasumlikkus parem kui varem. Seega kõik tingimused investeeringute suurendamiseks oleksid justkui olemas.

Miks nad ei investeeri?

“See on hea küsimus, et mis takistab investeeringute kasvu. Tootlikkuse kasv nõuaks seda, ”ütles Hetemäki.

Investeerimine tähendab vahendite paigutamist näiteks seadmesse või arendusse, mis hiljem ettevõttele raha tagasi teenib. Investeeringud annavad sageli ettevõtetele elujõudu, et teistega konkureerida.

Investeeringud Soomes hakkasid kasvama pärast 1990. aastate majanduslangust. Eriti 21. sajandil oli nö kuldajastu, mis lõppes 2008. aasta finantskriisiga.

Pärast seda on ettevõtted suhtunud investeerimisse palju ettevaatlikumalt.

„2010. aastatel on netoinvesteeringute tase olnud null. Seega on kulutatud kapitali suurus sama, mis investeeritud. Sellel kümnendil pole tootlikumat kapitali kogutud, ” rääkis ettevõtlusuuringute instituudi (ETLA) tegevjuht Aki Kangasharju.

Praktikas tähendab see, et vanu seadmed ja masinad kantakse maha sama tempoga kui hangitakse uusi. Viimastel aastatel kasvas aktsiakapital kiiremini kui tehti uusi investeeringuid.