Soome kaotab kõrgete elektrimaksude tõttu suuri andmekeskuste hankeid

Business Finlandias andmekeskuste investeeringute eest vastutav Alpo Akujärvi tunnistas, et mitmel korral on Soome kõrgete energiahindade tõttu andmekeskuste konkurssidel konkurentsist välja langenud. Võidu on korduvalt võtnud Rootsi, Norra ning viimasel korral Taani.

Suuremate, üle 5 megavatiste andmekeskuste energiamaksud on Soomes Rootsiga võrreldes 14 korda kõrgemad, väiksemate andmekeskuste puhul on vahe 45-kordne. Rootsi langetas maksustamise taset kaks aastat tagasi. Rootsis maksavad suured andmekeskused elektrimaksu vaid 0,5 ööri kilovatt-tunni eest ehk umbes 0,05 sent. Soomes on tasu kilovatt-tunni eest 0,7 senti.

Business Oulu Rootsi ekspert Jukka Olli tunnistas, et kõrge elektri hind oli üks põhjustest, miks Soome Rootsile Facebooki andmekeskuse kaotas. Facebook otsustas ehitada kaks andmekeskust Põhja-Rootsi Luleåsse. Kalkulatsioonide kohaselt panustab andmekeskus Rootsi majandusse 350 miljonit eurot. 2020. aastaks loob see regiooni 2000 töökohta.

Soomes tegutsevate andmekeskuste koguvõimsus on 190 megavatti. Suurimad andmekeskused asuvad Lõuna-Soomes, neist suurim on Google’i andmekeskus Haminas. Google langetas investeerimisotsuse 2009. aastal, mil energia maksumäär oli madalam kui naaberriikides. Google investeeris Haminasse 1,3 miljardit eurot.