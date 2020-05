Soome kavandab Hiinaga ühist andmesidekaablit

Digiajastul on andmesidekaablid nagu uued kaubateed. Niinimetatud digitaalne Siiditee peaks ühendama Euroopa Aasiaga. Selle platvormiks on juba välja valitud Huawei Marine tehnoloogia.

Eesti välispoliitika instituudi nooremteadur Frank Jüris ütles ERR-ile, et julgeoleku mõttes on see riskantne projekt, kuigi eesmärk on üllas.

Oluline on ka kaabli asukoht. "Põhja-Jäämere põhjas olevat digitaalset kaablit on võimalik kasutada allveeluureks. Selle abil on võimalik jälgida laevade ja allveelaevade liikumist," ütles Jüris.

Kaabel tähendaks, et Soome muutuks kõige lühemaks ja kiiremaks andmete kiirteeks eelkõige Jaapanisse ja Hiinasse.

