Soome kehtestas Helsingi-Tallinna laevaliini lahtihoidmise kohustuse

Traficom tegi reedel otsuse mereliikluse ajutise korraldamise ja teeninduskohustuse kehtestamise kohta Helsingi ja Tallinna vahel. Eesmärk on tagada meretranspordi jätkumine praeguses koroonaolukorras ning võimaldada ka pendelrännet Eesti ja Soome vahel.

"Soome ja Eesti vaheline laevaliiklus on tähtis varustuskindluse, tööstuse ja hädavajalike liikumisvajaduste seisukohast. Oleme seisukohal, et selle tagamiseks on praegu vaja kehtestada Tallinna-Helsingi liinil tegutsemise kohustus," selgitas peadirektor Jarkko Saarimäki.

Tänavu juunis kiitis Soome parlament heaks 24,7 miljoni euro suuruse täiendava rahaeralduse meretranspordile pandud teenindamiskohustuse kulude katmiseks. Valitsus täpsustas oma määrusega raha kasutamist. Määruse järgi võib Traficom kehtestada teatud marsruutidel laevafirmadele kohustuse tegutseda ning maksta ka selle eest hüvitist.

Nüüd on loodud teeninduskohustus edasi-tagasi liinile Helsingi ja Tallinna vahel. Teeninduskohustuse hanke võitsid Tallink ja Viking Line.