Soome konkurentsiamet tõmbas hädapidurit Tallinna ja Helsingi ühisele transpordipiletile

Läinud sügisel kirjutas Yle, et varsti saavad HSLi reisiäpi kasutajad osta pileteid Tallinna ühistranspordis reisimiseks. Ja nüüd, vaid nädalad enne teenuse käivitamise esimest etapi algust, teatas HSL, et nad ei hakka üldse müüma Tallinna ühistranspordi pileteid.

Whimi rahastajaks on Soome iduettevõte Maas Global, kes teatas, et nad plaanivad kahes linnas kasutatava piletiäpi osas teha koostööd Soome konkurentsi- ja tarbijaametiga.

HSLi osakonnajuhataja Mari Flink ütles, et teema pole isegi niiväga kas müüa teise väljaandja või teise maa pileteid, vaid selles, et kas tegemist on ärilise ettevõtmisega. Viimastes ei tohi HSL osaleda.

Maas teatas, et Eesti on huvitav turg, ent keeldus selgitamast, kas neil on veel kavas midagi seoses Eestiga ette võtta.

Tallinna ametnikele tuli HSLi otsus ebameeldiva üllatusena. Tallinna transpordiameti spetsialist Tiit Laiksoo ütles, et pole selge, kas HSL on juba otsuse teinud enne Soome konkurentsiametiga konsulteerimist.

Eesti kavatseb jätkata plaaniga müüa Soome ühistranspordipileteid pilt.ee äpis. Siiski on veel väike võimalus, et plaanitud koostööprojekti annab päästa.