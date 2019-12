Soome kõrgeim kohus tõmbas üle miljardi maksvale tselluloositehase projektile vee peale

Tema kinnitusel on ettevõte otsustanud projekti tegevuse kohtuotsuse järel lõpetada. Keskkonnaloa taotluse protsess kestis ettevõtte jaoks viis aastat. Ka märkis Finnpulpi tegevjuht, et see kohtuotsus saadab kindlasti negatiivse sõnumi teistele välisinvestoritele. „Ma arvan, et lähiajal ei hakata Soomes ühtegi välisprojekti arendama, mis nõuavad välisinvesteeringuid. See otsus takistab nende elluviimist,” põhjendas Fredrikson.

Seni on Finnpulpi projekti traditsiooniliste Soome puidusektori firmade hulgast väljajäävate tegijate seas kõige tugevamaks peetud. Projekti üheks osapooleks on Hiina pabertaskurätikute tootja Hengan International, kellel on Finnpulpis 36,5%-line osalus. Kui tehase rahamiseks oleks roheline tuli antud, oleks see loonud Soome 3400 uut töökohta, neist 1500 oleks tulnud Põhja-Savo maakonda.

Arutelu pooleliolevate tselluloositehaste projektide üle sai suure hoo sisse kevadiste parlamendivalimiste ajal. Ennekõike tunti muret selle üle, et kui need tehased rajatakse, võib see endaga kaasa tuua Soome metsade üleraie, mis omakorda võib seada ohtu kliimaeesmärkide saavutamise.

Muidugi tõstatab nii värske kohtuotsus kui ka üleüldised riiklikud kliimapoliitika suundumused palju küsimusi nii metsatööstuse tuleviku kui ka Soome investeerimisest huvitatud välisinvestorite seisukohalt.

Investorid peavad nüüd hakkama prognoosima, mis võib hakata vähemalt järgmise kümne aasta jooksul sealset investeerimiskeskkonda mõjutama.