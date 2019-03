Soome korteriturg on muutunud ostjate turuks

Aeglasem töökohtade lisandumine ja viletsam tarbijate meelestatus tähendab seda, et vähem inimesi tahab eluaset osta, ütles Nordea Banki ökonomist Olli Karkkainen. Nordea on Soomes suuruselt teine eluasemelaenud andja 30 protsendise turuosaga. Esikohal on OP Group 40 protsendise turuosaga, kirjutab Bloomberg.

„See aasta kasvab pakumine kiiremini kui nõudlus. See avaldab mõju eluasemehindadele,“ märkis ta. „Kui üha enam kortereid tuleb müügile ja müük võtab kauem aega, siis ostjatel on olulisem roll.“