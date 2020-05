Soome leht: Eesti soovib Soomelt piiri kahepoolset avamist

Soome välismisteerium ei soovi piiride avamist enne pühapäevast valitsuse istungit kommenteerida. Eesti välisministeeriumi kantsler Rainer Saks ütles ajalehele, et soomlastega pole kuupäevadest veel räägitud.

"Enne peame olema kindlad, et me usaldame üksteise meetmeid, mida on kasutatud viiruse leviku piiramiseks. Kui oleme ühel meelel, et olukord on piisavalt hea, hakkame rääkima kuupäevadest," rääkis Saks.

Saks lisas, et õnneks näitab mõlemas riigis olukord parenemise märke. "Piiride avamine on mõlema riigi huvides. Olen väga optimistlik," märkis Saks.

Tehniliselt on võimalik, et Eesti avab oma piirid varem ja Soome otsustab hiljem, kas samuti piir avada. Eestlastele see lahendus aga ei meeldi. "Kui lubaksime soomlastel vabalt reisida, siis peaks Soome tõenäoliselt kehtestama mingid uued piirangud. Palju lihtsam on asjades kokku leppida," ütles Saks.

Saksa sõnul on piiride sulgemise mõju majandusele ilmselge – töötus on Eestis tõusnud ja iga päevaga muutub olukord majanduses keerulisemaks.