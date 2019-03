Soome leht: Tallinna restoranid mõtlevad vaid kasumi suurendamisele: tahetakse müüa viis kallist praadi, selle asemel et müüa 50 taskukohast

Kauppalehti kirjutab, et kuigi toidukaupade hinnad on juba Soome tasemel, moodustab Eesti keskmine palk Soome omast vaid kolmandiku. Eestis valitseb suur ebavõrdsus ning kõrge sissetulekuga inimesed elavad ning tarbivad Tallinnas.

Kauppalehti kirjutab, et hinnadünaamika on Eestis Soomes oluliselt erinev. Eestis ei pöörata nimelt müügikäibe suurendamisele sugugi samaväärset tähelepanu kui kasumimarginaalile. Ja nii keskenduvad restoranid siin sellele, et müüa pigem viis kallist praadi, selle asemel, et müüa neid taskukohase hinnaga 50.

Tööjõud teenuste sektoris ei on jätkuvalt odav, kuid kaubanduspindade rent on Tallinnas üllatavalt kallid. Nii on terrassihinnad mitmeid kordi kallimad kui Helsingis. Eesti maksustab tarbimist, mis peegeldub ka hindades.

Turistid kergitavad hinnataset Tallinnas ning eriti suveperioodil ka Pärnus. Mujal Eestis saab hakkama odavamalt. Kruiisituristid, kes veedavad Tallinnas vaid mõned tunnid, võivad õlle eest pea kümneka maksta.

Kauppalehti kirjutab, et paljud asjad on Eestis siiski Soomest odavamad. Nii tuuakse näiteks alkohol, mille hind on küll aktsiisipoliitika tõttu kõvasti tõusnud, kuid sooduspakkumisi tehakse sageli. Viin on jätkuvalt Eestis oluliselt odavam kui Soomes, kuid kvaliteetveinid juba kallimad.