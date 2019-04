Soome leht toob välja kümme põhjust, miks soomlased on Tallinna hüljanud

Kokandusasjatundja Juha Rantanen lausub, et soomlaste kadumise negatiivne trend on kestnud juba pikka aega ning suur hinnatõus on olnud lihtsalt viimane piisk karikas.

Ta toob välja, et Tallinna moderniseerumine on toimunud soomlaste raha eest, kuid seda Eestis enam ei taheta. Samuti toob ta välja Eesti kehva teeninduskultuuri.

Rantaneni sõnul ei ole Eestis korraliku teeninduskultuuri ning turismiturunduse traditsiooni ning eestlased ei taha teha koostööd, seda eriti välismaalastega.

Iltalehti toob välja kümme põhjust, miks soomlaste külastused Eestise vähenevad:

1. Suur hinnatõus.

Eestis toimunud kaupade ja teenuste hinnatõus on peamine põhjus, miks soomlaste külastused on vähenenud. Ajaleht toob välja, et põhikaupade hinnad on Eestis juba kõrgemad kui Soomes ning Tallinnas ning Pärnus tuleb olla ettevaatlik, et reisieelarve juba esimestel päevadel ära ei sulaks.

2. Kehv teenindus

Teeninduskultuuri arendamisel liigub Eesti ja eelkõige Tallinn vales suunas ning peamine põhjus on selleks teenindustöö kehv maine. Õppe kvaliteet on kehv ning ka palgad madalad. Ajaleht märgib, et kallimates restoranides , kohvikutes ning butiikides saab suurepärase teeninduse, kuid sektor tervikuna on baasoskused minetanud.

3. Kvaliteediprobleemid

Eesti restoranid seisavad silmitsi suurte väljakutsetega. Toit- selle portsjonite suurus kõigub sageli, sõltuvalt sellest, kes konkreetselt köögis toimetab. Kliendilt kasseeritakse lihtsa koduse toidu eest restorani hinda. Paljudes söögikohtades arvatakse, et toote ja teenuse kvaliteet tõuseb automaatselt, kui selle eest kõrgemat hinda küsida.