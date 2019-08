Soome leht võrdleb: kas suitsu tasub osta Tallinnast või Lätist?

Leht tõi välja, et kui üks Marlboro sigaretiplokk ehk kümme pakki maksab Soomes 76 eurot, siis Lätist saab selle kätte 40 euroga. Seega rahaline võit on 36 eurot.

Ilta-Sanomat kirjutas, et paljud soomlased mõtlevad, kas tasub alkoholi ja tubakat osta Tallinnast või sõita hoopis Lätti.

Kui tulla autoga Tallinnasse, siis Põhja-Lätisse sõitmiseks tuleks tankida 30 euro eest kütust. Tallinnas maksab Marlboro plokk 45,5 eurot, mis on 5,50 võrra Lätist kallim. See tähendaks, et sõit Lätti tasuks ära kui osta sealt vähemalt kuus plokki. Aga Soome ei tohi teisest ELi riigist tuua rohkem kui 200 sigaretti ehk ühe ploki.

Soome leht märkis, et tubakas on kõige odavam Leedus, kus ühe paki eest tuleb välja käia 3,95 eurot.