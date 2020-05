Soome majandusminister ei vaimustu Soome ja Balti riikide reisitsoonist: piiride avanemine peab toimuma mingite ühiste reeglite järgi

Mika Lintilä rõhutas, et piiride avamine välisturismile peaks toimuma Euroopa Liidus ühiselt, kirjutab Ilta-Sanomat. Ka ei ole ta vaimustuses ühisest reisitsoonist Soome ja Balti riikide vahel, kuigi Eesti, Läti ja Leedu kaotasid oma piiridel 14. mai südaööst piirikontrolli, võimaldades kolme riigi kodanikel vabalt riikide vahel liikuda.

Lisaks Balti riikidele on omavahelisi reisipiiranguid leevendamas ka Saksamaa ja Austria. Nii on selle valguses üles kerkinud arutelu, et kas peagi ei võiks Baltikumi reisipiirangute vaba tsooniga liituda ka Soome. See võimaldaks soomlastel veeta oma suvepuhkused väljaspool Soomet.

„Mind väga ei vaimusta Baltikumi-Soome tsooni loomine. On ju teada, et viiruse leviku näitajad on riigiti väga erinevad. Riigipiirid peaksid Euroopa Liidus välisturismile avanema üheaegselt ja koordineeritult. See peab ikkagi mingite ühiste reeglite järgi käima,” märkis Lintilä.

Küll aga kiitis ta Eestit selle eest, kuidas riik on saanud hakkama koroonakriisi kontrolli alla saamisega. Kuna Eestis on nakatumiste arv olnud Soomega võrreldes võrdlemisi väike, ei tahtnud Lintilä anda hinnanguid selle kohta, kas Balti riigid võiksid üldse tänastes oludes tahta luua ühist reisitsooni Soomega, mis on olnud oluliselt kõrgema nakatunute osakaaluga.

Kuna Rootsis on nakatunute arv Soomest ka suurem, siis ainus riik, mille puhul võiks Soome jaoks praegu tulla kõne alla piiride avamine, on Norra. Soome majandusministril ei lähe ka selle mõtte peale silm särama. Ta on veendunud, et koroonaviiruse hirmust tingituna ei tõtta tõenäoliselt veel paljud inimesed niipea reisima. „Võtab tükk aega, enne kui mõni soomlane mõtleb Milaano külastamise peale,” põhjendas ta.

Sel nädalal andis Euroopa Komisjon oma soovitustes liikmesriikidele teada, et selleks, et inimesed saaksid hakata suvel reisima, tuleb hakkama saada viiruselainega. See ei sõltu aga aastaajast. Kuigi seniajani pole reisimist turismi eesmärgil lubatud, võivad liikmesriigid omavahel nüüd teisi kokkuleppeid hakata sõlmima. Soome pole seni ühegi riigiga selliseid läbirääkimisi alustanud.