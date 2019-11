Soome meedia: Ott Tänaku äri Eestis õitseb – tema ettevõte on paari aastaga tulu kümnekordistanud. Tegelikult toimus see juba aasta tagasi

Kui aga vaadata ka ettevõtte eelmise aasta käibedeklaratsioone, siis tõenäoliselt võib see summa oluliselt suuremaks kujuneda. Nimelt tegi OT Service juba eelmisel aastal kümnekordse müügitulu tõusu ära, kuivõrd nelja kvartali kogukäibeks kujunes oluliselt suurem summa. See oli üle 2,84 miljoni euro.

Kui möödunud aasta esimeses kvartali tulemus oli sarnaselt sellele aastale tagasihoidlik – siis piirdus see 164 897,93 euroga –, siis kõige suurem tulu tuli just neljandast kvartalist, kui see küündis üle 1,78 miljoni euro. Möödunud aasta teise ja kolmanda kvartali tulu jäi sarnaselt sellele aastale üsna samale tasemele, olles siis 432 000 ja 462 000 euro vahel.

Iltalehti kirjutab veel Tänaku Eesti ärist rääkides, et kuigi ettevõte on registreeritud Tallinnasse selle maja aadressile, mis Tänak paar aastat tagasi ostis, siis reaalsuses toimub sellega seotud äritegevus hoopis Saaremaal, kust Tänak pärit on ja kus kogu tegevust juhib hoopis tema isa Ivar Tänak.

Hästi läheb ka Märtinite ja Tänaku ühisfirmal

Ka märgib leht ära, et ettevõtte juhatuses on lisaks Tänakule endale ka tema raamatupidamisharidusega abikaasa Janika Tänak. Viimasel on Creditinfo andmetel ka oma raamatupidamisfirma, mille käive on küll viimase kolme aastaga langenud. Kui 2016. aastal oli see ligi 98 000 eurot, siis 2018. aastal deklareeriti vaid 26 415 eurot müügitulu.

Creditinfo andmetel on Tänakul läbi oma ettevõtte 30%-line osalus veel tema, Markko ja Kalju Märtini ning Juss Rodeni 2005. aastal asutatud ühisfirmas Triple M, mille põhitegevusalaks on märgitud reklaami vahendamine meedias. Selle ettevõtte tulud on seni ületanud Tänaku enda ettevõtte omi.

Värskeima, 2018. aasta majandusaruande järgi küündis siis aastane müügitulu üle 3,5 miljoni euro. Ettevõte on viimased kolm aastat kasumis olnud, jäädes olenevalt aastast 260 000 kuni 450 000 euroga plussi. Näiteks 2018. aastal oli ettevõtte kasum 342 968 eurot.

