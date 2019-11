Soome ministeerium Ärilehele: me ei kahtle Balti riikide pühendumuses

Sealne pressiteenistus palus esmalt ümber lükata selle, et ministeeriumi esindaja on Ulkopolitiikkas öelnud midagi Balti riikide pühendumuse kohta. Ta ei öelnud üldse midagi Rail Balticu osas.

Juha Parantainen, kes võttis sõna Soome väljaandes, andis ka Ärilehele lühikese kommentaari:

„Rail Baltica on endiselt Soomele väga oluline ja me soovime, et see saaks valmis nii kiiresti kui võimalik. Praeguse valitsuse programm ei anna mingit hinnangut ega oma positsiooni seoses Rail Balticaga. Valitsus ei ole ka teinud otsust, kas hakata Rail Baltica aktsionäriks. Soome jätkab osalemist RB Raili nõukogus vaatlejaliikmena," selgitas Parantainen. Ta viitas ka, et nende tellitud raport jõuab peagi ka RB Raili käsutusse.