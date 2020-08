Soome minister sooviks uuesti kaugtöösoovitust, ettevõtjate esindaja on vastu: ideed jäävad sündimata ja tehingud sõlmimata

„Nakatumisarvude kasv annab põhjust kaaluda kaugtöö jätkamist nendel töökohtadel, kus see on võimalik. Palusin täna kaugtöösoovituse uuendamist ja asja juurde naastakse peagi,” kirjutas Pekonen, vahendab Yle Uutiset.

Tartuntamäärien kasvu antaa aihetta arvioida etätöiden jatkamista niillä työpaikoilla, joilla se on mahdollista. Olen pyytänyt tänään etätyösuosituksen päivittämistä ja asiaan palataan pian. #korona #etätyö — Aino-Kaisa Pekonen (@akpekonen) August 5, 2020

Soome valitsuse kaugtöösoovituse kehtivus lõppes alles 1. augustil. Soome Tervise ja Heaolu Instituut (THL) teatas eile 29 uuest nakatumisjuhtumist, mida oli selgelt rohkem kui eelmistel päevadel.

Soome Ettevõtjate Keskliidu (EK) juht Ilkka Oksala ei toeta kaugtöösoovituse juurde naasmist.

Oksala sõnul on üldine soov olnud, et saaks töökohtadele naasta ja et kaugtööd ei peaks tegema samas mahus kui kevadel.

„Mitte samamoodi kui enne koroonat, vaid paindlikumalt ja loomulikult koroonaolukorra arengut arvesse võttes,” ütles Oksala.

Oksala sõnul on kaugtöö juures see oht, et paljud ideed jäävad sündimata ja tehingud sõlmimata, kui tööasjus ei saa füüsiliselt kohtuda.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha , palavik ja hingamisraskused . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

, ja . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on ja . Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!

Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!