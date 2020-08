Soome-Norra ettevõte tegi otsa lahti. Kuidas nad võitlevad küberkiusamise ja vihakõne vastu?

Ettevõtte lahendus baseerub OpenType fondi formaadil, mis kirjutab haiget tegeva või solvava sõnumi ümber. Idee on "võtta küberkiusajatelt nende relv," teatab lahenduse looja. Selle kõige nimi on Polite Type ning see tuleb arvutis aktiveerida.

Nii näiteks muutub sõnum "ma vihkan sind" väljendiks "ma ei ole sinuga nõus". Lahendus udustab sõnad, millel ei ole otsest tõlget või mille tähendus on nii lai, et seda on raske ühe sõnaga asendada.

UNESCO uuring näitab, et enam kui kolmandik kiusamisest toimub veebis ja see number kasvab. Firma tootis fondi koos mitmekesise meeskonnaga, kes tunnevad valdkonda. Arendamisel kasutati ka teismeliste abi.

"Me soovime, et kiusajad mõtleksid kaks korda oma kasutatud sõnade ja nende tegeliku tähenduse üle," ütles TietoEVRY kommunikatsioonijuht Kia Haring. "Ma loodan, et meie tehtu on äratuskell kõigile, kes saaks kaasa mõelda, kuidas kiusamist peatada." Polite Type'i saab alla laadida tasuta, kuid praegu on see veel vaid inglisekeelne. Ettevõte loodab, et partnerite võrgustiku abil paraneb selle beeta-versioon ning seda tõlgitakse ka teistesse keeltesse.

Inglisekeelses versioonis on täna 1800 sõna ja terminit. Kui ebameeldiv sõna on trükitud, siis asendatakse see neutraalsema ja mitteründava sõna või väljendi vastu. Kui sa selle oma arvutisse oled laadinud, siis töötab see ka tekstiprogrammides nagu Word ja Outlook.

Sellega ei soovi arendajad limiteerida kellegi eneseväljendust vaid panna kasutajaid mõtlema, mida nad ütlevad. Sõnadel on tähendus ja tähtsus.