Soome õlletootjad kahtlustavad alkoholi „oma tarbeks” Eestist kaasa toomise taga varimajandust

Suurte sissetoojate ehk üle saja liitri alkohoolseid jooke Eestist Soome viinute osakaal kõigist sissetoonutest kasvas eelmisel aastal. Nende arvele jäi umbes 40% kogu reisijate poolt sissetoodud alkoholist. Reisijate arvust ligi viiendik tõi kaasa 80% Eestist Soome viidud alkoholist, kirjutab Talouselämä.

„See tekitab küsimuse, kas alkoholi tuuakse tõesti vaid oma tarbeks, nagu vastanutest 91 protsenti ütleb. Samas nad siiski arvavad, et üle 20 protsendi ehk kaheksa miljonit liitrit müüakse edasi. Tegemist on varimajandusega, mida alkoholiaktsiisi tõstmine vaid kasvataks,” ütles Soome õlle- ja karastusjookide tootjate liidu tegevjuht Riikka Pakarinen.

Alkohoolsete jookide Soome sissetoomine Eestist kasvas mullu enam kui neljandiku võrra, kuigi reise tehti varasemast vähem. Eriti kasvas lahjade jookide sissetoomine – õllede, siidrite ja long drink’ide sissetoomine kasvas ligi 40%.

Soome õlletootjate liidu arvates on põhjus Soome kõrge alkoholiaktsiis. Iga kolmas teatab, et odavam alkohol on ainus või tähtis põhjus Eestisse reisimiseks.

Kuigi soomlaste laevareisid vähenesid mullu kolm protsenti, toodi alkohoolseid jooke eelmisel aastal Soome 37 miljonit liitrit, mida on 26% rohkem kui 2018. aastal. Kangete jookide sissetoomine kahanes aga 30%.

„Eriti on sissetoomine kasvanud lahjade jookides osas ehk just nendes tooterühmades, kus Eesti oma alkoholiaktsiisi juulis 25 protsenti alandas. Reisijate poolt sissetoomise äkilist kasvu seletab see, et Soomes on alkoholiaktsiis Eestiga võrreldes enam kui kahekordne,” ütles Pakarinen.

Soome valitsus on oma programmis teatanud, et alkoholiaktsiisi on kavas sellel valimisperioodil tõsta.