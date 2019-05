Soome õlletootjate liit nõuab Eesti aktsiisi langetamise arvesse võtmist Soome koalitsiooniläbirääkimistel

Eesti valitsus on avaldanud programmi, mille järgi langetab juba 1. juulil nii lahja kui ka kange alkoholi aktsiisi koguni 25 protsenti. See ennustab reisijate poolt sissetoomise suurenemist, mille peatamiseks on lahenduse võti Soome koalitsiooniläbirääkijatel, teatas Soome Õlle- ja Karastusjoogitööstuse Liit, vahendab Kauppalehti.

Kui Soome tahab, et aktsiisitulu jääks kodumaale, ei tohi Eestis otsustatud aktsiisi langetamisest Soomes koalitsiooniläbirääkimistel liidu arvates mööda minna.

„Eesti otsus langetada õlleaktsiisi nii dramaatiliselt on sõnum, mida tuleb koalitsiooniläbirääkimistel Säätytalos arvesse võtta,” ütles Soome Õlle- ja Karastusjoogitööstuse Liidu tegevjuht Riikka Pakarinen.

Lisaks aktsiisituludele on õlletootjad Soomes märkimisväärne tööandja: tööstuses, logistikas ja restoranides töötab umbes 26 000 inimest.

„Nüüd peab olema julgust ja mõistust kaitsta Soome seda tegevusala põllult tööstuseni. Mõõduka õlleaktsiisiga tagame, et ajalooline tegevusala säilib Soomes ka edaspidi. See tagab samas töökohad ja aktsiisitulud just Soomele, mitte lahe taha,” ütles Pakarinen.

Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK-i eelmisel nädalal avaldatud uuringu järgi pöördus õlle reisijate poolt Eestist Soome vedamine taas tõusule, kui Soome aasta alguses õlleaktsiisi tõstis.

„See trend tuleb peatada ja selles osas on võtmed koaltsiooniläbirääkijatel. Aktsiise ei saa õlle osas tõsta, kui tahame sissetoomise jõulisemat kasvu ohjeldada,” ütles Pakarinen.