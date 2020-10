Soome Olvi kasum kukkus kõige rohkem Eesti A. Le Coqis

A. Le Coqi tegevuskasum vähenes kolmandas kvartalis eelmise aasta sama ajaga võrreldes 15,8% 4,7 miljoni euroni. Eelmisel aastal samal ajal oli tegevuskasum 5,6 miljonit eurot.

Müük vähenes Eestis kolmandas kvartalis eelmise aasta sama ajaga võrreldes liitrites 3,1% 30,8 miljoni liitrini ning rahalises väärtuses 4,4% 20,4 miljoni euroni.

Selle aasta üheksa kuu kokkuvõttes on müüd Eestis vähenenud 0,6% 55,8 miljoni euroni ning tegevuskasum 2.7% 11,5 miljoni euroni.

Olvi kvartaliaruandes kirjutatakse, et Eestit on mõjutanud koroonapandeemia piirangud. „Kuigi müük hakkas juulis ja augustis tänu vabamale liikumisele suurenema, mõjutasid septembris rakendunud piirangud järsult müüki laevadel ning sadamas," tõdetakse aruandes. „ Suurenenud jaemüük ning eksport on kaotatud käivet aga tasandanud ning sestap on müük eelmise aastaga võrreldes vaid veidi vähenenud. Septembri vähenenud müüginumbrid koos tegevuskulude normaalsele tasemele taastumisega avaldasid kolmanda kvartali tegevuskasumile negatiivset mõju," seisab aruandes.

Soome müük kasvab, Valgevenes tulemused head

Olvi märgib, et grupi müük Soomes on selle aasta igal kuul suurenenud. Kolmandas kvartalis kasvas müük Soomes eelmise aasta sama ajaga võrreldes 5,7% 48,7 miljoni euroni. Üheksa kuu kokkuvõttes on kasv 5,8% 135,4 miljoni euroni.

Soomes suurenes tegevuskasum kolmandas kvartalis 12,7% 8,3 miljoni euroni ning üheksa kuu kokkuvõttes 16,6% 18,9 miljoni euroni.

Valgevenes läheb Olvil jätkuvalt hästi, seda vaatamata poliitilistele probleemidele ning koroonapandeemiale. „Ebakindlus ei ole ettevõtte igapäevategevust mõjutanud. Nõudlus on püsinud kolmandas kvartalis heal tasemel," märgib Olvi aruandes. Kohalikus valuutas kasvas müük kolmandas kvartalis 21,8% ning üheksa kuu kokkuvõttes 9,9%. Valgevenes vähenes müük kolmandas kvartalis 3,8% 23,7 miljoni euroni ja üheksa kuu kokkuvõttes 4,9% 67,5 miljoni euroni. Tegevuskasum aga kasvas seal kolmandas kvartalis eelmise aastaga võrreldes 59,1% 5,4 miljoni euroni ning üheksa kuu kokkuvõttes 16,7% 12,7 miljoni euroni.