Soome omanikelt ettevõtte välja ostnud firma juht: see oli ainuõige otsus, aastaga suutsime kasumi kahekordistada

Tema kinnitusel on selle saavutamise kõige olulisemaks eelduseks Finestmedia meeskonna hoidmine ja kasvatamine ning meeskonna kompetentside arendamine.

„IT-valdkonna tööturuprobleemid puudutavad valusalt ka meid, kuid õnneks on meie personalivoolavus seni pigem tagasihoidlik olnud. Finestmedia tiimiliikmed ja koostööpartnerid hindavad stabiilsust ning me ei võta kaalumisele projekte, mis eeldaks meeskonna kahekordistamist mõne kuuga või muul moel tänase hästitoimiva masinavärgi radikaalset ja läbimõtlemata muutmist,“ kinnitas ta.

„Käesoleval aastal kasvab meie meeskond ühtekokku kahe- kuni kolmekümne inimese võrra ning pingutame selle nimel, et kõik meie inimesed saaksid Finestmedias end igakülgselt realiseerida – põnevaid projekte ellu viia, oma oskusi töö ja koolituste käigus arendada ning soovi korral kasvõi oma start-up ideid tiimi äriekspertide ja arendajate toel ellu viia,“ lisas ta.

Finestmedia on 100% Eesti kapitalil põhinev ettevõte, mille peakontor asub Tallinnas ning mille tütarettevõte tegutseb Poolas, Gdanskis. Ettevõtte enam kui 100-liikmeline meeskond loob põhjamaiseid ärikultuuri põhimõtteid silmas pidades ja oma tehnilisele ekspertiisile tuginedes innovaatilisi ärilahendusi. Ettevõte teenindab juba ligi 20 aastat erinevaid organisatsioone valitsussektorist, pangandusest, logistikavaldkonnast, julgeolekustruktuuridest ning kaubandusest. Teiste seas kuulub Finestmedia kogemustepagasisse koostöö selliste organisatsioonidega nagu Hansapost, HobbyHall, Bauhof, Maksekeskus, G4S, Alexela, Maanteeamet, Töötukassa, Haridus- ja Teadusministeerium, Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus, maaeluministeerium jpt.