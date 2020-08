Soome peaminister Marin kritiseeris paberivabriku sulgemist ja sai kaela süüdistused klassivõitluse õhutamises

Kui UPM teatas eelmisel nädalal Kaipola paberivabriku sulgemisest, süüdistas opositsioon selles valitsust, vahendab Ilta-Sanomat.

Süüdistamisega tegi algust Soome Koonderakonna esimees Petteri Orpo, kes ütles kolmapäeval Iltalehtile, et valitsus oleks võinud vabriku sulgemise ära hoida, kui oleks teistsugust poliitikat ajanud.

Laupäeval väljendas sotsiaaldemokraat Marin rahvusringhäälingu Yle televisiooni hommikusaates imestust selle üle, miks otsustas UPM sulgeda Kaipola vabriku just nüüd, kui ajad on niigi rasked.

Marin märkis, et Kaipola vabrik on olnud kasumis ja UPM on viimastel aastatel hoolega dividende välja võtnud. Marini sõnul tekib inimeste seisukohalt küsimus, millest üldse piisab.

„Kui ma ise oleksin võinud otsustada, töötaks vabrik veel tulevikuski,” ütles Marin.

Marini avaldus pani opositsiooni parlamendiliikmed peaministrit ja valitsust teravalt kritiseerima.

Koonderakonna esindaja Antti Häkkänen nimetas valitsuse suunda „hirmutavaks” ja kritiseeris peaministrit realismi puudumise eest.

Põlissoomlaste esimees Jussi Halla-aho nõudis aga valitsuselt vastutust olukorras, kus tehaseid suletakse ja inimesed töö kaotavad.

„Kui tehased pannakse Soomes kinni ja inimesed kaotavad töökoha, ei paista vastutus punarohelisele valitsusele kõlbavat. Selle asemel süüdistatakse eelmisi valitsusi ja lahendusi nõutakse opositsioonilt. Kas sealt asju mõjutataksegi?” küsis Halla-aho Twitteris.

Opositsioon ei tõmmanud hinge ka eile. Koonderakonna parlamendiliige Paula Risikko avaldas pärastlõunal pressiteate pealkirjaga „Miks õhutad klassivõitlust, peaminister Marin?”.

„Olukorrataju vedas peaministrit alt ja rängalt. Praegu ei ole vaja ettevõtete süüdistamist, vaid tuleb vaadata peeglisse. Kas Soomest on ehitatud maad, kuhu rahvusvahelistel ettevõtetel tasub investeerida?” küsis Risikko.

Kriitikat tuli ka valitsuskoalitsiooni kuuluva Keskerakonna suunalt.

„UPM-i Kaipola paberivabriku sulgemisotsuse järel on avalikkuse ees sadanud süüdistusi ühes ja teises suunas. Need ei aita midagi. Neist ei teki ühtki uut töökohta, isegi mitte hetkelist lohutust,” kirjutas Keskerakonna esimeheks pürgiv Annika Saarikko.