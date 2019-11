Soome peatas uuringu järel osaluse Rail Balticas: Balti riigid pole piisavalt pühendunud

Oktoobri lõpus teatas oma ametist lahkumisest isiklikel põhjustel RB Raili soomlasest tegevjuht Timo Riihimäki. Ulkopolitiikka andmetel olid taustal siiski samad probleemid, mis viisid Baiba Rubesa lahkumiseni aasta tagasi: tegevjuhil on võimatu tegutseda, kui omanikriigid ei tee otsuseid ega pühendu projekti elluviimisele.

„Ütleme nii, et soomlasena tahaks olla juht mitte reisija,” ütles Riihimäki.

Riihimäki arvates on suurim takistus Balti riikide koostöö.

„Balti riikidel on ülim aeg selgitada endale ja üksteisele, mida nad tahavad Rail Balticaga saavutada. Seejärel tuleb eesmärgid avalikult välja öelda. See hoiab püsivust ja tugevdab pühendumist,” ütles Riihimäki, kelle arvates tuleks eesmärgid seada igaks aastaks. Eesmärgiks ei piisa sellest, et raudtee on valmis 2026. aastal.