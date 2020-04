Soome plaanib 1500 ukrainlast tšarterlendudega põllutöödele tuua

Kui selles osa on probleemid, siis on see tunda ka toiduahela kõrgemates lülides. Pesoneni kinnitusel tõusevad ka toiduainetööstuse toodangu hinnad sel aastal ning eriti eesootaval talvel.

Pesoneni sõnul on talupidajatel tarvis kindlust, et tööjõupuudusele leitakse lahendus ja neil on kindlust töödega alustada.

Võõrtööjõud on väga oluline

Välismaine tööjõud on eriti kevadel võtmetähtsusega, kinnitab maasikakasvataja Yrjö Rossi, kes on praegu raskustes, sest farmis juba 20 aastat töötanud Ukrainast pärit põllutöölised ei saa riiki.

Ukrainlased on aga farmi jaoks olulised, sest on tööga tuttavad ja neil on vajalikud oskused: kuidas traktorit juhtida, põldu pidada, kuidas ning mis järjestuses töid teha, töid juhtida ning töötajaid efektiivselt jagada.

Rossi sõnul on neil tarvis 60-70 töötajat ning juhul kui kõik oleksid uued, ei suudetaks neid juhendada. „On mõeldamatu seda teha ning samal ajal ka firmat juhtida,“ rääkis Rossi, kes loodab, et vähemalt võtmetöötajaid riiki lubatakse. Maiks on Rossi taotlenud viisat 24 ukrainlasele.

Lisaks neile võtmetöötajatele saab lisatööjõudu otsida ka Soomest. Tavapärasel suvel töötab Rossi farmis 60 ukrainlast ning lisaks tosin soomlast müügi ning turunduse vallas.

Nagu paljudes teistes Soome farmides on ukrainlased ka Rossi juures regulaarsed töötajad: nad on Espoos käinud aastas 3-4 kuud juba 20 aastat.

„Mitte igaüks ei suuda ehitusel tapeeti panna, sama asi on siin: igaüks ei oska seda teha,“ selgitas Rossi, lisades, et kui nad töötajaid ei saa, on maasikasaak järgmisel suvel ka väiksem.