Soome politsei õpetab, kuidas õigesti kala tappa

Loomakaitseseadust kohaldatakse kõikide loomade, sealhulgas kala suhtes, rõhutavad Ida-Soome politsei, kohalikud omavalitsused ja samuti veterinaarid.

Ametiasutuste sõnul on loomade heaolu seaduse rikkumise kohta harrastuskalapüügis tulnud palju teateid, sest kalade surmamise õigustatud viis on seni piisava tähelepanuta jäetud.

"Teadusuuringud on hiljuti näidanud selgeid tõendeid selle kohta, et kala on võimeline tundma nii valu kui kannatusi," märkisid ametiasutused avaldatud bülletäänis.

Kuidas siis tappa kala ilma täiendavaid kannatusi tekitamata?

Ametiasutuste sõnul tuleb esiteks kala umastada kõva löögiga pähe ja seejärel veri välja lasta.

Kasutada võib ka muid tapmise viise, kuid on oluline, et see toimuks võimalikult kiiresti ja valutult, rõhutavad ametiasutused.

Loomakaitse määruse kohaselt tuleb surmavat looma hoida kinni nii, et tapmisel oleks välistatud igasuguse täiendav valu, stress, kannatused, vigastused ja hirmutamine.

Kalade tapmise eeskirjad kalapüügivõistlustel on ebaselged. Loomade heaolu seadus on siiski selge: saak tuleb tappa viivitamatult.