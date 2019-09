Soome Post võib lõpetada ajalehtede kojukande juba 2025. aastal

Kuna postifirmale on saabunud keerulised ajad, võib kirjade koju kandmine kaduda varem kui lehetetllimuste teenindamine. Kirjade ja ajakirjade saadetiste vähenemine on Posti käivet vähendanud 70 miljoni euro võrra aastas.

Posti ja logistika ametiühing PAU alustas pühapäeva õhtul töövaidlust, et protestida Posti kavatsuse üle viia töötajad üle uuele kollektiivlepingule. Ametiühingu teatel põhjustab muudatus töötasu vähendamise 30–50% ja halvendab muid töötingimusi. Muudatused puudutasid ennekõike kirjade sorteerimise ja kandega tegelevaid töötajaid.

Teisipäeval teatas PAU, et katkestab streigi pärast seda, kui sai täiendavat selgitust ettevõtte eest vastutavalt ministrilt Sirpa Paaterolt.

Malineni sõnul otsib Post kollektiivläbirääkimistel paindlikkust, kuna äritegevus liigub üha rohkem pakkide ja logistika poole.

Kuigi pakiautomaatide turg kasvab, on konkurents selles vallas samuti märkimisväärselt kasvanud. Malinen rääkis, et ettevõttel on nüüd 16 kodumaist konkurenti ja pakkide kohaletoimetamisega tegeleb ka suur hulk välismaiseid ettevõtteid. Pakiveost on saanud nüüd platvormimajandus nagu näiteks taksofirma Uber.