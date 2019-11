Soome Posti töövaidluses saavutati kokkulepe ja streigid lõppesid

See tähendab seda, et umbes 10 000 postitöötaja streik ja teiste ametiühingute toetusstreigid lõpevad, vahendab Yle Uutiset.

„Streigid lõpevad ja töötajad naasevad järgmisse võimalikku vahetusse,” ütles Soome Posti- ja Logistivaldkonna Ametiühingu (PAU) esimees Heidi Nieminen, kes väljendas kokkuleppe üle rahulolu.

Kui kokkulepet ei oleks sündinud, oleks postistreik kestnud 22. detsembrini.

Streik algas juba üle kahe nädala tagasi ja see on mõjutanud mitmel viisil muu hulgas kirjade, pakkide ja ajalehtede kättetoimetamist. Lisaks sellele on mitmete ametiühingute toetusstreigid häirinud muu hulgas ühistransporti, lennuliiklust ja laevaliiklust nii sadamates kui ka reisilaevade osas.

Helsingi ja Tallinna vahet sõitev Eckerö Line’i reisiparvlaev Finlandia naaseb ettevõtte teatel liiklusse juba täna pärastlõunal, kui väljub Helsingist Tallinna suunas.