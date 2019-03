Soome postifirma koondab ligi 60 töötajat ja toob osa töökohti Tallinnasse

Ettevõte tõi välja, et viimase kümne aasta jooksul on paberkirjade hulk oluliselt vähenenud ja seetõttu on Posti sunnitud töökohtade arvu kärpima. Kuigi esialgu plaaniti koondada 106 inimest, siis lõpuks otsustati loobuda 59 töötajast.

11 riigis tegutsev Posti peab järgmise kolme aasta jooksul kärpima kulutusi vähemalt 150-200 miljoni euro võrra.

Restruktureerimiskõnelustel arutati ka Posti teenustekeskuse üle, mis tegutseb nii Soomes, kui ka Eestis, Rootsis, Norras, Lätis ja Leedus. Ettevõtte finantsjuht Tom Jansson ütles, et restruktureerimine on toimunud mitmes riigis. Arutatud on, kus saab tegutseda kõige efektiivsemalt.

„Meil on head meeskonnad ka väljaspool Soomet. Me viime Tallinna teenustekeskuse meeskonnale osa halduslikest ülesannetest, millega seal juba ka tegeletakse. Praeguste hinnangute järgi luuakse Tallinnasse 14 töökohta juurde," rääkis Jansson. Ta lisas, et Soome töötajatele pakutakse ka võimalust Tallinnasse kolida.

Ajaleht Ilta-Sanomat kirjutas, et Soome Posti ja Logistika Ametiühingute Liit (PAU) ettevõtte otsusega rahul ei olnud ja kutsus riiki, millele kuulub 50,1% firmast, sekkuma. „Kas see on Soome töötajate tulevik? Meid saadetakse teisele poole piiri töötama kes teab mis tingimustel, kuna ettevõte tahab kulusid kärpida," ütles Posti töötajate esindaja Milja Sandberg.

Juba 2017. aastal levisid kuulujutud, et Posti plaanib töökohti Tallinnasse kolida. Toona lükkas ettevõte need väited ümber.

Ilta-Sanomati küsimusele, miks nüüd otsustati töökohad naaberriiki viia, vastas Jansson, et kulusid on vaja kärpida ja samal ajal tuleb vastata klientide ootustele. Sellest tulenevalt tehti tema sõnul see otsus.