Soome postitöötajate streik ähvardab põhjanaabrid õlle ja longerota jätta

Soome postitöötajate streik avaldab teatud määral mõju ka sealsetele joogitööstustele, kirjutab Taloussanomat. Nii õlu, siider kui longero võivad õige pea sealsete kaupluste riiulitelt otsa saada. Selle taga on Soome toiduainesektori töötajate ametiühingu SEL otsus liituda solidaarsuse korras postitöötajate streigiga.

See tähendab, et ametiühingu liikmed ei aita liigutada neid kaupu, mille riigisisese transpordi eest vastutab soomlaste postifirma Posti. Neid saadetisi ei laadita ei autodele peale ega ka neilt maha. Posti klientide hulgas on ka riigi suurimad joogitööstused nagu Sinebrychoff, Olvi ja Altia.

Sinebrychoffi tegevjuhi Anders Frydenlundi sõnul on neil juba olnud probleeme osade toodete kohale toimetamisega. Seni pole see küll väga palju ettevõtet mõjutanud, kuna Posti asemel on leitud teised transpordifirmad, kes on töö ära teinud.

Siiski ütles Frydenlund, et streigi jätkumine põhjustab kindlasti neile probleeme, kuna tarbijatele ei jää tarneraskused tähelepanuta. „Nende mõju võib ilmneda järgmisel nädalal,” märkis ta.

Soome postifirma Posti transporditeenust kasutab ka Altia. Selle kommunikatsioonijuhi Petra Gräsbecki kinnitusel ei tohiks nende toodete tarbijad järgmisel nädalal tarneraskusi tunnetada, kuna ettevõtte kliendid on igaks juhuks nende jooke suurema varuga tellinud.

„Me oleme näiteks suutnud ka Altia Rajamäki tehases toodetavat Blossa glögi tarnida Rootsi sealseid jõulumüüke silmas pidades,” põhjendas Gräsbeck. Samas tõdes ta, et suuremat mõju avaldab postitöötajate streik kindlasti nende ekspordile, aga ka jookide toorainetarnele.