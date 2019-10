Soome rahandusministeerium hoiatas: alla ühe protsendise majanduskasvuga heaoluühiskonda üleval ei pea

Tänavu peaks Soome majanduskasv ulatuma 1,5 protsendini. Lähiaastate majanduskasv peaks jääma alla ühe protsendi, kirjutab Helsingin Sanomat.

„Sellise majanduskasvuga ei saa üleval pidada heaoluühiskonda,“ ütles ministeeriumi osakonnajuht Mikko Spolander. Alles juunis prognoosis ministeerium, et tänavu edeneb Soome majandus 1,6 protsenti ja tuleval aastal kasvab majanduse kogutoodang 1,2 protsenti. Kuigi Soomele ei prognoosita majanduslangust, on Spolanderi sõnul majanduses suur ebakindlus.

Et valitsus suurendab kulutusi, siis Soome võlakoormus hakkab selle valitsuse ajal jälle tõusma. Kui midagi ei võeta ette, siis 2023. aastal ulatub Soome valitsuse eelarvepuudujääk 2023. aastal 3,7 miljardi euroni. Valitsuse eesmärgiks on aga eelarve ülejääk. Prognoos näeb ette tänavu Soome ekspordinõudluse järsku kukkumist ja selle põhipõhjuseks on Euroopa majanduse nõrk väljavaade.

Lähiaastatel peaks Soome majandust toetama sisenõudlus. Tarbimine kasvab, kuna palgad tõusevad ja tööhõive on kõrge.