Soome rahandusminister reageeris Mart Helme nädalatagusele väljaütlemisele esimeste töökohtade loeteluga. Neist üks on aastaajale eriti kohane

„Eelmisel nädalal külvas Eesti siseminister palju segadust sellega, kui viitas, et peaminister Sanna Marini tööelu algas kassapidaja ametist. See on niisama oluline amet nagu iga teine!” kirjutab 32-aastane Kulmuni täna tehtud Facebooki postituses.

Ta lisab, et me kõik oleme kas kooli ajal suvel tööd teinud või õpingute ajal tööl käinud ja mingitel töökohtadel oma tööelu alustanud. „Minu esimesed töökohad olid 4H, Hesburger ja jõuluvana peapostkontor põhjapoolusel,” ütleb Kulmuni, kelle kinnitusel on tal kõikidest oma senisest töökohtadest meeldivad mälestused.

„Täiesti juhuslikult sattusin täna selle pildi peale,” sõnab Soome rahandusminister, kes on postitusele lisanud just selle pildi, kus on näha, kuidas ta jõuluvana postkontoris töötas. Kulmuni sõnul nägi ta selles ametis, milline potentsiaal on turismisektoril nii Lapimaa kui terve Soome majanduse jaoks.

„Kõik töökohad on väärtuslikud ja just läbi töö tegemise saame Soome majandust arendada. Me tunneme uhkust kõigi töötavate soomlaste üle ja kindlasti teeme valitsuses ka otsuseid, mis aitaks nende tööelu parandada,” ütleb Kulmuni oma postituse lõpus.