Soome rahandusministri sõnul on tööjõupuuduse tõttu vaja suurendada sisserännet

Lintilä peab piisava hulga töötajate leidmist üheks suuremaks väljakutseks ja ta ütles, et vajadus tööpõhise sisserände järele lähiaastatel ainult kasvab, vahendab Yle Uutiset.

„Juba praegu on konkurents eriliste teadmistega inimeste saamiseks, aga me vajame töötajaid kõigisse sektoritesse,” ütles Lintilä.

Tööjõupuudus lööb eriti valusalt avalikku sektorit.

„Suurim väljakutse saab olema see, et järgmise aastakümne jooksul läheb näiteks pool riigi heaks töötavatest inimestest pensionile. Suur küsimus on, kust leiame me siis töötajad,” ütles Lintilä.

Eelmisel aastal oli Soomes riigi palgal 74 000 inimest, kellele lisandusid veel paljud kohalike ja regionaalvõimude palgal olnud.

Lintilä sõnul nõuab sellele väljakutsele vastamine nii tööviljakuse kasvu kui ka rohkemate töötajate Soome sissetoomist. Personalivajadus vabade töökohtade täitmiseks saab olema nii karjuv, et probleemi lahendamiseks ei piisa isegi sündivuse kasvust.