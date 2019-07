Soome rahvusringhääling raporteerib alkoholi hinna langust Eestis ja Lätis

Coopi keti turundusdirektor Andres Lember rääkis Yle-le, et kangete alkohoolsete jookide müük kasvas juulis eelmise aasta juuliga võrreldes umbes 20 %.

Eestis on pärast juuli alguses kehtima hakanud maksuvabastust märkimisväärselt hoogustunud, teatavad Eesti poed. Juuli algusest vähendas Eesti alkoholiaktsiisi 25%, mille tagajärjel alandasid paljud Eesti poed oma müüdavate alkoholitoodete hindu.

Lember selgitas, et müüki mõjutavad lisaks alkoholi hinnale ka muud tegurid.

„Sel aastal oli jahe juuli ja külmade suvede ajal müüakse traditsiooniliselt alkoholi keskmisest rohkem. Kuuma ilmaga lähevad kergemad alkohoolsed joogid. Karastusjookide müügis pole eelmise aastaga võrreldes vahet,” rääkis ta.

Rimi kauplusteketi kommunikatsioonijuht Katrin Bats ütleb YLE-le, et kangete alkohoolsete jookide müük Rimi kauplustes on eelmise aasta juuliga võrreldes kasvanud veerandi võrra.

Ka Rimis pole lahja alkoholi müügis muudatusi toimunud. Nagu Lember, nimetab ka Bats selle põhjusena jahedat suve.

„Alles sel aastal saame vaadata statistikat laiemalt ja näha maksukärbete tegelikku mõju. Ent juba praegu on selge, et mõju on olemas,” lausus Bats.

Yle viitas seejärel Eesti meedia andmetele, mille kohaselt on kangete alkohoolsete jookide müük eelmise aastaga võrreldes kasvanud näiteks SuperAlko ja Cityalko kauplustes, samuti Prisma keti kauplustes.