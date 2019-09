Soome rehvifirma Nokian Tyres käivitab USA piiblilinnas hiiglasliku tehase

Nokian Tyresi ajaloo suurim üksikinvesteering 360 miljoni dollari väärtuses uue rehvitehase rajamiseks läks sügavale Ameerika Ühendriikide nö piiblivööndissse.

Soomlased alustasid kaks aastat tagasi Tennessee osariigis Daytonis ehitustöödega. Tänavu juulis saabus järjekordne verstapost, kui toodeti esimene testrehv. Esimesed rehvid toodetakse uues tehases 2020. aastal. Tehase aastane võimsus on 2023. aastal 4 miljonit rehvi.

Uus tehas hakkab teenindama kliente kogu Ameerika Ühendriikides ja Kanadas, keskendudes Põhja-Ameerikale spetsiifiliste auto- ja kergveokite rehvide tootmisele, selgub ettevõtte kodulehelt.

Tennessee asukoht parandab tootmis- ja laomahtu, võimaldades ettevõttel rahuldada kasvavat nõudlust kogu Põhja-Ameerikas. Uus tehas on võimeline tootma neli miljonit rehvi aastas koos laienemisruumiga tulevaste nõudmiste rahuldamiseks. Samuti asub samas turustuskeskus, mis suudab ladustada 600 000 rehvi.

"Nokian Rehvide investeering Tennesseesse toetab meie kasvualaseid eesmärke ja pühendumust klientide teenindamisele Põhja-Ameerika turul," ütles Nokian Tyresi president ja tegevjuht Hille Korhonen.

Kuigi Daytoni tehas teenindab Põhja-Ameerika kliente tõhusamalt, vabastab see ka ettevõtte teiste tehaste tootmisvõimsused mujal asuvate kasvuturgude teenindamiseks. Eeldatavalt suureneb kogumüük ja vaja on täiendavat tootmisvõimsust. Kõigil kolmel tehasel on ettevõtte kasvuplaanis oluline roll, pakkudes erinevaid turupiirkondi, selgitas ettevõtte veebileht.