Soome riigilt koroonatoetuse saanud populaarne Flow festival maksis omanikele uhkelt dividendi

Helsingi populaarse linnafestivali Flow festivali taga olev Flow Festival OY teenis viimasel kahel aastal enam kui 1,5 miljonit eurot kasumit, kirjutab Iltalehti. Eelmisel aastal oli ettevõtte käive 8,3 miljonit eurot ning kasum 583 000 eurot, tunamullune käive oli 8,5 miljonit ning kasumit teeniti 962 000 eurot.

Ja omanikele on makstud heldelt ka omanikutulu: eelmisel aastal maksti dividende 1,5 miljonit eurot ning sellel aastal 700 000 eurot. Kokku maksti kahel viimasel aastal omanikele 2,2 miljonit eurot.

Eelmisel esmaspäeval teatas Soome haridus- ja kultuuriministeerium, et maksis Covid-19 pandeemia piirangute tõttu ära jäänud või plaanitust väiksemas mahus toimunud ürituste korraldajatele toetuseks enam kui seitse miljonit eurot. „Koroona on andnud kultuuriüritustele korraldajatele tugeva hoobi ning on oluline, et lisaeelarvega saab kultuuri ja kunstivaldkonda toetada," märkis teadus- ja kultuuriminister Annika Saarikko ministeeriumi teates.

Suurima toetuse sai Flow festival- kokku 780 000 eurot ning see moodustas ministeeriumi toetustest 11%.

Flow Festoval Oy juhatuse esimees Suvi Kallio sõnul kasutatakse ministeeriumi toetusraha 2020 aasta festivali korralduskulude, samuti tööjõukulude katmiseks.

„Toetusega me kasumit ei teeni, kuid kasutame seda tänavuste kulude katmiseks," lausus ta. „Loomulikult me kahjumit toonud 2020. aasta eset dividende ei maksa."

Suurem osa Flow Festival Oy aktsiatest kuulub välismaalastele. 2018. aasta novembris sõlmis Soome firma investeerimis- ning partnerluslepingu Providence Equity Partnersi rahastatud Superstruct Entertainmentiga. Samal ajal läks ka 60% ettevõtte aktsiatest välismaise omaniku kätte. Aktsiad kuuluvad Luksemburgis registreeritud firmale. LMF Luxco S.A.R.L