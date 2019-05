Soome sotsiaalministeerium: Soome ei pea alkoholiaktsiisi asjus Eesti sabas jooksma

Soome ministeerium põhjendab oma jäika seisukohta eurodega. Ministeeriumi statistika järgi on õlle, siidri, long drink’ide ja kange alkoholi müük Soomes veidi üle kolme miljardi euro aastas ja reisijate poolt tuuakse sisse umbes 250 miljoni euro väärtuses alkoholi.

Õlut müüakse Soomes kahe miljardi euro eest, Eestist tuuakse sisse 32 miljoni euro eest.

Soome sotsiaal- ja tervishoiuministeeriumi statistika järgi on selline reisijate poolt sissetoomine tähtsusetu võrreldes Soome oma alkoholimüügiga. Seega ei pea Soome alkoholiaktsiisi langetama, tehku Eesti, mida tahab.

On isegi arvatud, et Soome uus valitsus tõstab alkoholiaktsiisi – maksude alane kurss on tarbimismaksude tõstmise suunas, et palgasaajate maksukoormus ei kasvaks. Soome sotsiaal- ja tervishoiuministeeriumist öeldi MTV Uutistele, et see oleks õige suundumus.

Soome tegi oma alkoholiaktsiisiga 15 aastat tagasi umbes sama, mida Eesti teeb praegu. Aktsiisi langetati korraga 5-20 protsenti ja kõige rohkem odavnesid kanged joogid. Põhjus oli just nimelt Eestist sissetoomise vähendamise katse. Tagajärg oli joomise ohter suurenemine, mis paistis välja ka alkoholi põhjustatud surmade kõrgseisuna.

2007. aastal naasti taas aktsiisi tõstmise teele ja aktsiisi on tõstetud aastast aastasse. Täna maksab kõik peale kange viina Soomes rohkem kui 2004. aastal.

Alkoholitarbimine on Soomes viimastel aastatel stabiilselt kahanenud. Lõpuks tundub, et Soome alkoholitarbimise kombed on hakanud muutuma rahulikumas suunas. Kangete jookide tarbimine on kahanenud ning suure käraga läbi viidud kange õlle ja long drink’ide lubamine toidupoodidesse tõstis kogutarbimist 0,4 protsenti.