Soome suurim Opeli edasimüüja avab uuest aastast esinduse ka Eestis

Soomes 1978. aastal tegevust alustanud ja tänaseks sealsel turul kõige suuremaks nii Opeli kui Honda edasimüüjaks kasvanud LänsiAuto andis teada, et kuna ta sai mullu sügisest Opeli müügiõiguse ka Baltikumis, avab ta peagi Eestiski müügiesinduse.

Kui Tallinnas lubab ettevõte oma müügiesinduse avada 2020. aasta suvel, siis sel aastal täieneb ettevõtte müügikohtade arv ühe uue esindusega ka Soomes, Tamperes. Koos kahe uue esindusega küündib ettevõtte müügikohtade arv kokku üheksani.

Logistikauudised.ee kirjutas juba mullu septembris, et soomlased hakkavad Eestis Opelit esindama, viidates sellele, et kui kevadel ostis Soome firma Bassadone Automotive Nordic ära Peugeot` maaletooja Baltikumis, KW Bruuni, siis sügisel teatas ka Opel, et nende uueks esindajaks Baltikumis saab olema Soome ettevõte LänsiAuto OY.

Baltikumi turule laienemisega seonduvalt on ettevõte teinud mitmeid muudatusi ka oma struktuuris. "Me oleme sel aastal teinud palju muudatusi oma Opeli edasimüügi võrgustikus Soomes," kirjeldas LänsiAuto Groupi tegevjuht Tommi Köninki. Tema sõnul tsentraliseerisid nad palju oma tegevustest ja vähendasid sellega ka müügipartnerite arvu.

Sama protsessi soovitakse korrata ka Baltikumis, kus ettevõttel on hetkel käimas paljude partneritega läbirääkimised, mis puudutavad muuhulgas ka olulises suurusjärgus investeeringuid Opeli müügivõrgustikku. Sel aastal on end turuga kurssi viidud ja peagi tehakse investeeringutega algust. LänsiAuto Tallinna esindus on seejuures oluline samm edasi.