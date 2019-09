Soome suurimaid ürituste korraldajaid Live Entertainment Finland läks pankrotti

Ringkonnakohus jättis ka pankrotimenetluse peatamise taotluse rahuldamata ja kuulutas alates neljapäevast välja Live Entertainment Finlandi pankroti. Ettevõtte sõnul viiakse juba kokku lepitud kontserdid läbi plaanipäraselt. Ettevõte asutati 1986. aastal Virolahtis ja on tuntud ka kui Eastway Live.

Live Entertainment Finland esitas ettevõtte saneerimise taotluse märtsis vahetult pärast seda, kui maksuhaldur ähvardas ettevõtet pankrotiga. Taloussanomat teatas siis, et maksuametil on ettevõttelt saada ligi 660 000 eurot.

Seoses saneerimistaotlusega teatas Live Entertainment Finland, et suurim võlausaldaja on ettevõtte omanik eraisikuna ja teiste ettevõtete kaudu. Ettevõtte saneerimise taotlemine oleks viis, kuidas tulevikus ka edaspidi normaalselt tegutseda.

Neljapäeval alanud pankrotiga aga püütakse võlgniku varad sularahaks muuta ja jagada need võlausaldajatele.

Veel tänavu veebruaris eitas Live Entertainment Finlandi tegevjuht Juha Hytti pankrotikuulutusi. "Piletimüük jätkub normaalselt," ütles ta ajalehele Kouvolan Sanomat.

Hytt väitis, et kõne all on ainult pankrotiavaldus ja Live Entertainment Finland valmistub saneerimiseks, mis peatab igasuguse võimaliku pankrotiavalduse esitamise.

"Suuremad võlausaldajad toetavad ettevõtte saneerimist," kinnitas Hytti.

Hytti väitis, et Live Entertainment Finland Oy jätkab normaalset tegevust, keskendudes kõigi juba väljakuulutatud ürituste elluviimisele. „Juba välja kuulutatud kontsertide pileteid müüakse tavapäraselt edasi. Lisaks on ettevõttel kavas mitmed avalikustamata kontserdid ja festivalid,” rääkis tegevjuht.