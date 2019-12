Soome toiduamet: me ei ole listeeriabakteri puhul kunagi nulltolerantsi kehtestanud

Veterinaar- ja toiduameti peadirektori asetäitja Olev Kalda ütles sel nädalal intervjuus Ärilehele, et nende kolme ettevõtete tegevust ei ole peatatud, sest nemad on oma tegevusega tõestanud, et tarbijani ei jõua bakterid, mis ohustavad tervist sellisel määral, et võib põhjustada haigestumist. Ehk siis nende ettevõtete puhul saab kasutada ELi seadustes sätestatud saja kolooniat moodustava ühiku piirmäära.

Soome toiduameti kinnitusel M.V.Wooli probleemset Listeria monocytogenesi tüve ST1247 põhjanaabrite tootjatelt leitud ei ole. Ameti töötaja Paula Hietanen selgitas, et konkreetseid tüvesid selgitatakse välja haiguspuhangute korral. Kõige levinumad tüved on ameti kinnitusel tüved ST8 ja ST9.

Eesti terviseameti andmetel on täisgenoomi sekveneerimise tulemusena listeroosi põhjustajatena tänavu tuvastatud tüved ST87, ST1, ST8 ja ST451. ST1247 pole seni tuvastatud.