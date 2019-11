Soome toll kasutas aastaid valuutade valesid vahetuskursse ja peab nüüd klientidele miljoneid tagasi maksma

Kokku on vigaseid tollimisi tehtud umbes 960 000 ja nende tõttu tuleb nüüd tagasi maksta kokku umbes 11,5 miljonit eurot, vahendab Yle Uutiset.

Kursid oli Soome kommertspanga kinnitatud müügikursid, aga oleks pidanud kasutama Euroopa Keskpanga kinnitatud kursse.

„Seal oli arusaamatus. 2016. aasta mais jõustus EL-i tolliseadusandluse artikkel. Selle järgi mindi tollimisel üle EKP kinnitatud kursside kasutamisele. Isikud, kelle ülesanne nende kursside uuendamine oli, võtsid need Soome kommertspanga veebilehelt. Arusaamatuse tõttu arvasid nad, et see nimekiri oli EKP kinnitatud kursinimekiri. Ja see valesti tõlgendamine jätkus ja jätkus,” ütles Soome tolli tollimisjuht Jarmo Räikkä.

Vea leidis tavaklient, kes juhtis tähelepanu sellele, et toll ei kasutanud EKP kinnitatud kursse.

„Klient küsis, miks ei kasutata EKP ametlikul lehel olevat kurssi. Üksikjuhtum ja siis leiti, et see kursinimekiri, mida oldi kasutatud, ei olnudki EKP kursinimekiri,” ütles Räikkä.