Soome töönõukogu: toidukullerid on töötajad, mitte ettevõtjad

"Isegi, kui nõukogu arvamus pole seaduslikult siduv, on see siiski tähtsaks suuniseks. Nõukogu seisukohtadest on Soomes mõjutatud tuhanded inimesed, kes sel platvormil töötavad," ütles Soome tööminister Tuula Haatainen Yle vahendusel.

Haataineni sõnul valmistub Soome valitsus vastu võtma ka seadusemuudatusi, mis kojuveo teenuste platvormide tööd paremini määratleks.

Kullerite heaolu eest võitleva kampaania Justice4Couriers ("Õiglus kulleritele" - toim.) eestkõneleja Tuomas Tammisto ütles, et selline otsus tuli talle üllatusena, kuid see oli positiivne üllatus.

"Endise kullerina saan öelda, et on ka selliseid kullereid, kes tahavad FIE-dena või vabakutselistena töötada, aga see otsus ei takista neil ka selle tegemist," sõnas Tammisto.

