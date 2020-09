Soome: tööreisid Eestist ei sõltu edaspidi nakatumisnäitajast

Soome siseministri Maria Ohisalo sõnul on tegemist erandiga laevaliikluses nii Eesti kui ka Rootsiga.

"Valitsus arutas seda küsimust põhjalikult ning leidis, et meie jaoks on oluline, et inimesed võivad reisida tööasjus naaberriikidesse. Loomulikult tuleb hoolitseda hügieeni, turvavahede ning kaitsemaskide kasutamise eest. Argiliiklus on aga nii oluline muu hulgas Soome majandusele, et selle võimaldamine on meie prioriteet," vastas Ohisalo ERR-i küsimusele reedel peetud pressikonverentsil.

Soome otsustas neljapäeval, et eneseisolatsiooni nõue ei kehti 19. septembrist alates enam nendest riikidest saabujatele, kus viimase kahe nädala nakatumise tase on kuni 25 juhtumit 100 000 elaniku kohta, seni oli piirmäär kaheksa.

