Soome transpordiminister: vara on öelda, millal Soome suunal reisijatevedu laevadel jätkub

„Praegu on liiga vara öelda, millal piirangutest loobutakse. Me koordineerime seda ELi sees ja Eesti ministeeriumite ning ametnikega, et ajastus oleks optimaalne," ütles Harakka.

Soome keelas alates 11. aprillist laevadel reisijateveo Soome suunal. Piirang kehtestati kõigile laevafirmadele, mis opereerivad laevu Soome ja lähiriikide vahel.

Harakka tõi välja, et Soomes kehtestatud eriolukord kestab praeguse seisuga 13. maini. Ta märkis, et kuigi reisijad enam laevaga Soome ei saa, siis lendab Finnairi lennuk Tallinna ja Helsingi vahel.

Minister sõnas ka, et koroonaviirus COVID-19 avaldab mõju Soome ja Eesti kaubandussuhetele.

„Aga soovin rõhutada, et Soome ja Eesti teevad koostööd COVID-19 meetmete koordineerimisel. Eesti ja Soome majandused on tihedalt seotud," lisas ta. „Meie eesmärk on hoida majandus ja ühendused töös võimalikult väheste piirangutega. Selleks on vaja jätkata kaupade vaba liikumisega ja vältida ekspordipiiranguid."